Il Milan agguanta il Lecce e a -9 dal Napoli

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ilnon regge il passo del, pareggia 2-2 a, con gli azzurri ora a +9 sui rossoneri secondi in classifica. Inizio shock per il, sotto di due reti anel primo tempo: giallorossi avanti grazie a un autogol di Theo Hernandez, prima del raddoppio di Baschirotto di testa. All'intervallo Pioli scuote i suoi e Leao riapre il match, poi pareggia Calabria su sponda di Giroud. Salentini in zona tranquilla: per la squadra di Baroni è il sesto risultato utile di fila in campionato.18^ Giornata-Juventus 5-1, Cremonese-Monza 2-3,2-2, ore 20.45 Inter-Verona, domenica 15 gennaio ore 12.30 Sassuolo-Lazio, ore 15 Torino-Spezia, Udinese-Bologna, ore 18 Atalanta-Salernitana, ore 20.45 Roma-Fiorentina, lunedì 16 gennaio ore ...