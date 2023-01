Il messaggio di Meloni a Lega e Forza Italia | “Bastoni tra le ruote dall’opposizione e non solo”

(Di domenica 15 gennaio 2023) “Per vedere i risultati che ci siamo prefissati, abbiamo bisogno di cinque anni. E io spero che avremo a disposizione questi cinque anni, nonostante i tentativi di buona parte dell’opposizione, e non soltanto dell’opposizione, di metterci itra le“. È ilche Giorgia, in videocolmento con l’evento elettorale di Fratelli d’per le Regionali in Lombardia, ha mandato agli alleati di governo,, dopo i malumori all’interno della maggioranza, nati soprattutto dopo la decisione di non prorogare lo sconto sulle accise. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

