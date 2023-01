Il Giugliano pareggia con il Picerno e aggancia il Foggia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo pareggio consecutivo per ilche impatta 1-1 sul campo dele si porta a quota 29 punti raggiungendo ilal settimo posto. La vittoria ai gialloblu manca dallo scorso 4 dicembre ma la squadra di Di Napoli resta in zona play off. Al 5? del primo tempo erano stati i padroni di casa a passare in vantaggio con un colpo di testa di Santarcangelo, bravo a insaccare alle spalle di Sassi. Il pari è arrivato nella ripresa, al 77?, quando Poziello ha approfittato di una deviazione ber beffare Albertazzi e siglare il definitivo 1-1. Il tabellino:(4-2-3-1): Albertazzi; Novella (80’ Pagliai), Ferrani, Garcia, Guerra; De Ciancio, De Cristofaro; Golfo (59’ Setola), Kouda (59’ Ceccarelli), D’Angelo (93’ Albadoro); Santarcangelo (59’Emmausso). ...