Corriere dello Sport

... da undeprecabile, si è scatenata una marea di solidarietà, di persone che hanno aperto il proprio cuore per questi ragazzi sfortunati e colpiti dall'insensibilitàgenere umano proprio in ......degli attivisti sono simboli che permettono loro di dare risonanza mediatica al loro. Sul ...che nel capoluogo lombardo in settimana si è tenuta l'udienza per uno dei membri più attivigruppo, ... Il gesto del Dibu Martinez diventa un pupazzo: l'idea è geniale ma il prezzo è irreale Gli attivisti di Ultima Generazione tornano all'attacco imbrattando "Il Dito" di Cattelan a Piazza Affari a Milano. Ecco le immagini.In ogni caso, il gesto del figlio di De Laurentiis non è sembrato così grave. I tifosi bianconeri, però, non l'hanno accettato volentieri.