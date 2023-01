Il dito e la luna Il caso carburanti visto da Becchetti

Leggi su formiche

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ormai è una settimana che non facciamo che parlare di accise. Il circuito mediatico-politico insegue o crea presunte emergenze perdendo in questa frenetica giostra lucidità e visione sistemica. Proviamo ad alzare lo sguardo. A distanza ormai sempre più frequente eventi estremi ci dicono che il clima è impazzito. Dovremmo dunque pensare a risposte in grado di incidere positivamente sia sul problema del costo della vita che su quello del clima e non dare una medicina per curare la polmonite che però ti fa venire l’infarto. L’emergenza climatica non è una questione radical chic per ricchi fricchettoni perché sono e saranno i ceti più deboli a pagare le conseguenze più gravi avendo meno risorse e possibilità per difendersi. Per questo è totalmente schizofrenico (o meglio è Alzheimer economics) affrontare il problema importante del caro prezzi partendo dalla riduzione delle accise ...