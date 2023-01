'Il Dito' di Cattelan imbrattato a Milano

(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI - Ennesimo blitz di “Ultima Generazione”. Due attivisti hanno, questa mattina a Milano, il basamento di L.O.V.E. la scultura dell'artista italiano Maurizio, comunemente nota come “Il”. Contro l'opera è stata gettata vernice arancione. Esposto anche lo striscione “Stop sussidi al fossile”. A riferirlo è lo stesso movimento ambientalista in una nota. "L'azione non violenta - si legge - coinvolge la base di un monumento che simboleggia una provocazione e un monito contro lo strapotere finanziario: la scultura rappresenta una mano atteggiata al saluto romano, 'mutilata' di tutte le sue dita, fuorché il medio, posizionata in Piazza degli Affari, di fronte al palazzo della Borsa". L'opera, è al centro di piazza degli Affari a Milano di fronte a palazzo Mezzanotte, sede della Borsa. Il nome Love è ...

