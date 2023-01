Il cuore d’oro di George Clooney | la donazione segreta che ha salvato un villaggio

Leggi su dilei

(Di domenica 15 gennaio 2023) La migliore beneficenza è quella che si fa ma non si dice, e ce lo insegna proprio un divo di Hollywood come. L’attore, sempre in prima linea per cause umanitarie insieme alla moglie, Amal Alamuddin, è stato ringraziato pubblicamente dagli assessori di unfrancese che, in gran segreto, aveva aiutato con una cospicua, in seguito all’alluvione drammatica del 2021, che aveva colpito la località.salva unin Francia Siamo in Francia, a Le Val, un piccolo comune nel dipartimento del Varo in Provenza, noto per un turismo discreto e di nicchia, e che conta poco più di quattromila abitanti. Le Val, colpito nel 2021 da un’alluvione, ha riportato numerosi danni, e fortunatamente nessuna vittima e, nonostante non sia ...