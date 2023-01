Il corpo degli atleti? Equilibrio fragile Da Vialli a Miha e Rossi | la verità

Leggi su affaritaliani

Franco Ferretti, a 13 anni ha vinto il primo titolo mondiale di squadra per la ginnastica artistica, a 15 il titolo mondiale nel singolo, ha allenato non solo pluricampioni olimpici italiani come Julieta Cantaluppi ma ha lasciato un segno anche nel calcio e nel pugilato. Era lui il preparatoreco dell'Ascoli calcio del record ancora imbattuto, campionato 1977-78, 61 punti in serie B (oggi sarebbero 87), così come ha collaborato alla preparazione di pugili come Francesco Damiani e Patrizio Oliva. Professore universitario ha all'attivo decine e decine di titoli mondiali vinti