Il colpo da biliardo di Lautaro lancia l' inter | il film del match

(Di domenica 15 gennaio 2023) La cronaca fotografica della vittoria per 1 - 0 dell'sul Verona: decide il gol diMartinez al ...

RaiNews

La cronaca fotografica della vittoria per 1 - 0 dell'Inter sul Verona: decide il gol di Lautaro Martinez al ...( 24' st Correa 6 : qualche buono spunto, ma per riconquistare Inzaghi servirà ben altro) LAUTARO 7 La sblocca dopo neanche 3' con undadei suoi. Quando serve creare qualcosa di ... Al Meazza l'Inter si impone 1-0 sul Verona, i nerazzurri agganciano la Juve Premiato a inizio gara, l’argentino è entrato nella ripresa sbloccando il match con una serpentina e sinistro sotto la traversa ...Il portoghese monopolizzava i calci piazzati e ha chiuso con un solo gol in 74 tentativi, quest'anno nessuno nei migliori campionati ha fatto meglio dei tre gol dei bianconeri a palla ferma. Trascinat ...