Leggi su agi

(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI - Ilha onorato in modo commovente e partecipato Gianlucainterna dscomparsa dell'ex attaccante e allenatore dei Blues, sulle tribune sono stati esposti due grandiche riprendevano le due strofe del coro dedicato al loro numero 9 dai supporter Cfc. Lain blu ("Quando la pfinisce in fondorete all'Old Trafford"), la seconda con lo sfondo del tricolore italiano: "Quando i suoi gol illumiano il cielo, c'è una lacrima nei miei occhi". Luca. We love you and we miss you. pic.twitter.com/bDyHLe2CGT —FC (@FC) January 15, 2023 A dimostrazione dell'amore un uomo che ha saputo diventare una leggenda ...