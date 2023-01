Il Chelsea non sbaglia e dedica la vittoria a Gianluca Vialli | FOTO e VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 15 gennaio 2023) Continua il programma della Premier League e il turno è stato importante soprattutto per il. I Blues, reduci da un periodo veramente negativo, sono tornati al successo nella sfida casalinga contro il Crystal Palace. La gara non è stata entusiasmante e si è conclusa sul risultato di 1-0, decisivo il gol di Havertz dopo 64 minuti, il tedesco potrebbe trasferirsi in Italia tra gennaio e giugno. Ilè scatenato sul mercato in entrata e potrebbe liberare l’ex Bayer Leverkusen. Luca. We love you and we miss you. ? pic.twitter.com/bDyHLe2CGT —FC (@FC) January 15, 2023 La posizione di classifica dei Blues è ancora delicata, la squadra di Potter ha conquistato appena 28 punti in 19 partite e la zona Champions League è distante. E’ stata una giornata speciale allo Stamford Bridge per il ricordo ...