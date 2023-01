Il cane abbaia disperato e fa scoprire la tragedia | Luciano era morto da 15 giorni

(Di domenica 15 gennaio 2023) Un uomo di 49 anni,Elia, è stato trovato senza vita ieri sera sabato 14 gennaio nella sua abitazione di via Trieste a Ceglie Messapica , in provincia di Brindisi. La scoperta è stata fatta ...

Ora il cane è stato affidato ai volontari riuniti nel gruppo Facebook 'Dacci una zampa Ceglie e Amici di Snoopy Mesagne' e cerca adozione. Il cane abbaia e svela la tragedia: il proprietario è morto da 15 giorni in casa Un uomo di 49 anni, Luciano Elia, è stato trovato senza vita ieri sera sabato 14 gennaio nella sua abitazione di via Trieste a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. La scoperta ...