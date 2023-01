Il British Museum ci racconta la storia dell’umanità attraverso l’arte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ilè sito in Gray Russel Street a Londra. È il museo londinese più importante mai esistito, ed è stato inaugurato il 15 Gennaio 1759. Comprende la collezione privata del medico Hans Sloane e racchiude reperti di paleontologia e archeologia. L’edificio in cui si erige ilè stato disegnato dall’architetto Robert Smirke, ed è andato ingrandendosi sempre di più col trascorrere del tempo. E’ suddiviso in sei parti riguardanti i diversi continenti. Il museo fu il primo di tipo Nazionale non di proprietà ecclesiastica o del Re. L’atto di Fondazione andò ad unire alla collezione di Sloan la biblioteca Ottoniana e Harleyjana, che andarono ad aggiungere pezzi letterari e dell’antichità fondamentali. Si distingue così dagli altri musei in quanto fornita anche di una Biblioteca Nazionale. Il museo ...