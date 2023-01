Il bollettino spietato del Cremlino dopo la strage del condominio a Dnipro | «Attacco ha raggiunto i suoi obiettivi» – Il video

(Di domenica 15 gennaio 2023) «Tutte le strutture designate sono state colpite. Lo scopo dell’è stato». È questo il gelido commento del ministero della difesa russo sull’di ieri alla città di. A essere colpito, nello specifico, è stato un. Nel bombardamento sono morte almeno 21 persone e almeno 59 sono state ricoverate, tra cui diversi bambini. Non parla di questo, però, il comunicato del ministero citato da Ria Novosti. Tra gli obiettivi distrutti vengono menzionati, infatti, solo «il sistema di comando e controllo militare dell’Ucraina» e le «relative strutture energetiche». Diverso quanto riferito dal comando dell’aeronautica ucraina, che spiega come Mosca avrebbe utilizzato cinque bombardieri supersonici a lungo raggio Tupolev Tu-22?3 per lanciare cinque missili Kh-2 da basi poste ...

