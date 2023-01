Il 2023 non sarà un anno facile per Putin anche sul piano interno

Leggi su formiche

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dalla recessione (brutale per l’Europa) al cambiamento climatico, i temi che condizionerilsono tanti. In prima linea di certo gli effetti globali dell’invasione russa in Ucraina, come ha anticipato il settimanale The Economist (qui l’articolo di Formiche.net). Maper la Russia sar12 mesi non facili. Si prospetta undecisivo per la leadership, tra dibattiti interni e resistenza al cambiamento. Tatiana Stanovaya, analista del Carnegie Endowment for International Peace, ha elencato e approfondito quelle che potrebbero essere le nuove sfide nell’agenda russa. Prima di tutto, c’è la scelta – ancora da prendere – del presidente Vladimirdi candidarsi o meno alle elezioni del 2024. La Costituzione russa è stata modificata nel 2020 proprio per consentirgli di ...