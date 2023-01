Iannicelli | “Il Napoli può vincere la Champions League Sono sicuro”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Peppecommenta le prestazioni dele si diceche la squadra di Spalletti possala. Il giornalista ai microfoni di Canale 21 dice: “Tutti dicono he sia una cosa impossibile. Invece io sarei pronto a puntare su unvincitore della. Io penso che possa accadere qualcosa come avvenne al Chelsea in passato. Attualmente ilè tra le squadre più forti d’Europa e nella partita secca puòcontro chiunque“.ha poi aggiunto: “Ad oggi se mi chiedessero di dover scegliere tra l vittoria dellae lo scudetto io sceglierei sicuramente la vittoria in Coppa. ...

AreaNapoli.it

Ultime notizie- Da alcune settimane i telespettatori di Canale 21 faticano a riconoscere il giornalista Peppe, volto storico del programma Campania Sport , perché abituati a vederlo in carne, ...Calcio - Trasferta di Salerno vietata. Tra le altre misure, gli scontri sull'A1 potrebbero costare anche questa decisione come riferisce Peppevia Radio Marte definendola però un'... Iannicelli: 'Il Napoli può vincere la Champions League: è tra le top 4 in Europa' Peppe Iannicelli commenta le prestazioni del Napoli e si dice sicuro che la squadra di Spalletti possa vincere la Champions League.Il Napoli può sognare in grande in Champions League. Ne è convinto Peppe Iannicelli, intervenuto ai microfoni di Canale 21 durante Campania Sport. "Spenderei fiche importanti sulla Champions: chi ci d ...