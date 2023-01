I valori Isee degli italiani si dimezzano | -48% rispetto alla pandemia Covid Federcontribuenti spinge per l’introduzione di salario minimo e reddito universale

Il Fatto Quotidiano

'Rispetto agli anni della pandemia idelle famiglie italiane sono crollati del 48% '. A dirlo è il presidente di Federcontribuenti Marco Paccagnella , che lancia l'allarme dopo gli ultimi dati sull'indicatore della situazione ......tra fisso e variabile e il tasso del nuovo mutuo a tasso fisso sarà determinato partendo dai... Per coloro che non superano invece undi 15mila euro è previsto un fondo di 500 milioni per ... Crollano i valori Isee degli italiani: “-48% rispetto alla pandemia” Crollano gli Isee degli italiani: a lanciare l’allarme è il presidente di Federcontribuenti, Marco Paccagnella, con una nota.Il nuovo bonus sarà destinato alle persone con redditi inferiori a 20mila euro (non più 35.000 euro come nella versione precedente della misura).