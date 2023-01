I segreti dell’hotel delle spie di Tallinn

Leggi su formiche

(Di domenica 15 gennaio 2023) Durante i primi anni della Guerra Fredda l’Estonia, che era unaRepubbliche che costituiva l’Unione Sovietica, non aveva nessun contatto con il resto del mondo tranne che per poche centinaia di turisti stranieri che visitavano la capitale. Negli anni ’60 i leader estoni capirono però che un po’ di turismo avrebbe fatto bene al Paese, specie alle casse dello Stato che avrebbero incassato un po’ di valuta forte. Fu così che il 7 luglio 1965 venne ripristinato il regolare servizio di traghetti trae Helsinki attraverso il quale migliaia di finlandesi ed esuli estoni nostalgici si riversano nella capitale estone. Per i sovietici però, se da una parte c’era soddisfazione per gli introiti nelle casse dello stato grazie alla valuta forte dei turisti, dall’altra c’era il timore che tra i visitatori si nascondessero ...