(Di domenica 15 gennaio 2023) "Martina non è mai statavia daldel nostro locale, è uscita da sola e tutti eravamo ormai convinti che l'uomo si fosse dileguato perché ormai aveva abbandonato il ristorante. Anzi, noi ...

Ci teniamo a ringraziare i nostri clienti che hanno collaborato per calmare la situazione e che hanno potuto appurare chefatto tutto il possibile allertando le autorità sin dal primo momento.Anzi, noitentato di proteggerla. Poi anche lei è andata via: la povera ragazza è stata uccisa a un centinaio di metri dal nostro locale, solo dopo essere stata colpita è tornata indietro ... I ristoratori: 'Abbiamo tentato di proteggere l'avvocata. Mai cacciata dal bagno' I dipendenti del ristorante: "L'avvocata è stata uccisa a un centinaio di metri dal nostro locale, solo dopo essere stata colpita è tornata indietro ferita e noi ci siamo immediatamente attivati per s ...Proseguono le indagini sul femminicidio di Martina Scialdone, avvocata trentacinquenne assassinata a Roma, davanti a un ristorante dov’era a cena con il fratello. La donna è stata raggiunta e uccisa d ...