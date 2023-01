“I nostri sono i salvataggi veri” Piantedosi tira dritto sulle Ong dei migranti

ilGiornale.it

Molti sisalvati guidando i soccorritori con i messaggi dal cellulare. E l'ambasciatore ... Restiamo vicini a loro, con isentimenti, con il nostro aiuto, con la nostra preghiera'.Foreste più sane Le foreste e i boschi europeisempre più minacciati dall attività umana, ... Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e la situazione in Europa: iaggiornamenti Come ... “I nostri sono i salvataggi veri”. Piantedosi tira dritto sulle Ong dei ... BORCA DI CADORE - Un lupo è morto sul greto del torrente Boite. È accaduto sabato sotto l’abitato di Cancia in comune di Borca di Cadore, a scoprirlo ancora ...La Virtus Segafredo Bologna torna al successo! Le Vu Nere, reduci da tre sconfitte consecutive rimediate tra Campionato ed Eurolega, vincono in ...