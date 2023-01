I banchi di scuola non più utilizzati finiscono in Africa | l’iniziativa del Comune di Aprilia

ilmessaggero.it

La dirigente: 'Lainsegna a saper fare, ma anche a saper essere' E a quanto pare è stata ampiamente ripagata dal grande sorriso dei nuovi arrivati che, con una una nuova luce negli occhi, si ...... 'Atteggiamento non responsabile' La conduttrice ha fatto notare che alcunidella classe ...proporzionate agli eventi' Davvero amareggiata per quello che è successo all'interno dellae che,... Aprilia, cento banchi di scuola in dono a una scuola africana I banchi non più utilizzati dalle scuole di Aprilia andranno a una scuola africana. Questo l'accordo che la giunta comunale guidata da Antonio Terra ha raggiunto con l'ambasciata ...A grande sorpresa ha fatto rientro nella scuola di Amici di Maria de Filippi, a pochi giorni dalla sua eliminazione, il riccionese Giovanni Cricca. Il cantante, nella puntata di domenica 8 gennaio, av ...