Højlund è una furia | Lookman e Boga sono imprendibili

(Di domenica 15 gennaio 2023) Musso 6.5 – Quasi spettatore non pagante, si guadagna il voto parando ciò che deve (anche se sull’8-2 non è sicurissimo). E perché far parte di un 8-2 è comunque qualcosa oltre la normalità. Toloi 7.5 – 10 minuti un po’ incerti, poi sale di colpi ed è determinante per mantenere il baricentro alto. Demiral (58’) 6.5 – In campo a furor di popolo (turco), presente in forma massiccia in tribuna. Palomino 7 – Piatek lo fa soffrire quando gli gioca alle spalle, tendenza già assodata, ma è una situazione piuttosto rara. Poi domina. Scalvini 7.5 – Gol che sa di liberazione dopo un inizio anno non ottimale. Zappacosta 7 – Ormai comprovato: è in salute e fa la differenza. A destra la Dea sfonda sempre. Zortea (58’) 7 – Fa quello che vuole, taglia dentro al campo che è un piacere e il gol se lo merita. De Roon 7 – Deve giocare una partita normale. Tolto per evitare scherzetti e ...