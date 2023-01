Ho davvero scelto la monogamia o me la sono imposta?

Leggi su dilei

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ho un dubbio che mi tormenta da mesi, da quando hodi lasciarmi andare e di vivere la mia prima vera storia d’amore. Ho 37 anni e mi ritengo uno spirito libero. Ho sempre vissuto la mia vita al massimo esoddisfatta di tutto quello che ho fatto e che ho vissuto fino a questo momento. Non ho mai avuto legami sentimentali stabili, una scelta la mia che mi ha permesso un’estrema libertà da ogni punto di vista. Un anno e mezzo fa, però, ho conosciuto lui e devo dire che le cosecambiate. Ho messo radici e mi è piaciuto. Con lui stobene, ma non posso dire di non aver mai fantasticato, o flirtato con altri uomini in questo periodo. Non l’ho mai tradito però perché nutro profondo rispetto per lui. E in realtà non voglio tradirlo, ma mi conosco e so che mi annoio molto ...