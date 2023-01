Highlights super-G femminile St Anton | Coppa del mondo 2022 2023 sci alpino VIDEO

AS Roma

Chi invece è partito in quintetto facendo da subito la differenza è stato Gabe Vincent , che ha bissato lapartita di due giorni fa e ha chiuso con 27 punti - a una sola lunghezza di distanza ...Glivideo della straordinaria vittoria di Federica Brignone nel primo- G di St. Anton, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Ventunesimo trionfo in carriera per l'... Milan-Roma 2-2: gli highlights della super rimonta Watch highlights as Rachel Daly's winner helps Aston Villa complete their comeback from a goal down to beat Tottenham Hotspur 2-1 in the Women's Super League.Watch all of the top plays made by the Los Angeles Chargers against the Jacksonville Jaguars on Super Wild Card Weekend.