HIGHLIGHTS Serie A | colpacci esterni per Lazio | Spezia e Bologna

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nelle tre gare spalmate tra le 12:30 e le 15, si registrano altrettante vittorie per le squadre che hanno giocato in trasferta Salta il fattore campo. Del tutto. Le gare… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Sky Sport

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Salernitana si affrontano nel match valido per la 18° giornata di campionato diA ...... dunque, per la vittoria firmata dalle reti di Zaccagni e Felipe Anderson, che consente ai biancocelesti di mantenere il passo dell'Inter nella corsa al quarto posto ( GLIDIA ). C'... Napoli-Juventus 5-1, gol e highlights: azzurri primi a +10 Il video con gli highlights e i gol di Torino-Spezia 0-1, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo arriva il calcio di rigore per fallo di mano di Djidji, lo tra ...Colpo esterno del Bologna, che alla Dacia Arena ribalta l'Udinese grazie ai gol di Sansone e Posch nella ripresa. A passare in vantaggio erano stati i bianconeri con un gran gol di Beto, al quale poco ...