Highlights Olimpia Milano-Tortona 79-63 | basket Serie A1 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ilcon glidi79-63, sfida valevole per la quindicesima giornata dellaA1di. Melli ne mette 16, Baron e Mitrou-Long 11 a testa, la squadra di Ettore Messina controlla il match sin dalle prime fasi e chiude in vetta il girone d’andata, seppur a pari punti con la Virtus Bologna di Scariolo. Di seguito le fasi salienti dell’incontro. IL RECAP RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON SportFace.

Glidella sfida del Forum vissuta sempre all'inseguimento dall', capace di rientrare nell'ultimo periodo senza però riuscire ...Ancora una sconfitta per l'Milano in un match molto poco combattuto in casa contro lo Zalgiris Kaunas col risultato di ... Ecco glidel match. Eurolega, Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 61-66: gli highlights Lo Zalgiris Kaunas ha evitato una delusione nelle sue speranze di guadagnare un posto nei playoff e nell'ultimo quarto la squadra lituana ha respinto il tenttaivo di rimonta dell'EA7 ...Ancora una sconfitta per l’Olimpia Milano in un match molto poco combattuto in ... regala la vittoria a Zalgiris. Ecco gli highlights del match.