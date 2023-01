Highlights e gol Atalanta-Salernitana 8-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium non c’è mai partita: i ragazzi di Gian Piero Gasperini partono fortissimo e dopo tre minuti sbloccano la partita grazie al tiro deviato di Boga. Lapareggia con Dia, ma è un caso isolato: prima della fine del primo tempo arrivano anche i gol di Lookman, Scalvini, Hojlund e Koopmeiners. Nella seconda frazione di gioco il punteggio diventa ancora più rotondo: ancora Lookman poi Ederson ed infine Zortea per un clamoroso 8-2. NICOLA A PICCO: A RISCHIO ESONERO SportFace.

