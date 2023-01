Highlights e gol Almeria-Atletico Madrid 1-1 | Liga 2022 23 VIDEO

(Di domenica 15 gennaio 2023) Termina 1-1 il match traedde. I gol decisivi sono stati realizzati da Angel Correa al 18? e da El Bilal Tourè al 37?. Un punto a testa per le due squadre, che salgono rispettivamente a quota 18 e 28 punti in classifica. Ecco ilcon glidel match. SportFace.

Sky Sport

La cronaca di Torino - Spezia ( GLI) vedi anche Napoli - Juventus 5 - 1:della partita di Serie A La partita si sblocca a metà primo tempo quando un tiro di Reca finisce ...Glie le azioni salienti di Udinese - Bologna 1 - 2, match della diciottesima giornata di ... che erano passati in svantaggio dopo 10 per il grandi Beto. L'Udinese segna il raddoppio col ... Lecce-Milan 2-2, gol e highlights: Leao e Calabria salvano i rossoneri, Napoli a +9 Almeria - Atletico Madrid 1-1 highlights e gol: nessuna rete nella seconda frazione, e quindi termina col risultato di 1-1 la sfida ...Il video con gli highlights e i gol di Torino-Spezia 0-1, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo arriva il calcio di rigore per fallo di mano di Djidji, lo tra ...