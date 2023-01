Harry d’Inghilterra | il test del DNA conferma tutto | “Non sei suo figlio”

(Di domenica 15 gennaio 2023) I dubbi ci sono sempre stati, ma finalmente sono stati chiariti. Dopo anni di rumor,si è sottoposto aldel DNA che raccontano una sola e chiara verità.e Re Carlo hanno sempre avuto un rapporto conflittuale, caratterizzato da divergenze a livello caratteriale. Il duca di Sussex ne parla anche nel suo libro, Spare, dal 10 gennaio anche nelle nostre librerie. Molte pagine della sua autobiografia sono dedicate proprio al tormentoso rapporto con il padre. Alla base potrebbe esserci una motivazione di tipo genetico. Da sempre sono stati alimentati dubbi sulla paternità di Carlo nei confronti di. Lui, infatti, oltre ad essere parecchio distante dal punto di vista caratteriale, ha anche dei tratti somatici molto diversi, compreso il famoso colore di capelli per cui è stato sempre ...

Congedati Folgore

Il principenon vuole più essere considerato "la ruota di scorta" di nessuno, tantomeno dell'amato - odiato futuro re, il fratello maggiore William. E con Spare " Il minore , l'autobiografia - ...Al termine della visita, un giornalista ha chiesto due volte al principe Williamse avesse letto 'Spare', ma la testa coronata ha fatto finta di non sentire. "Furioso".prende per ... L'EX COMANDANTE DELLE TRUPPE INGLESI IN AFGANISTAN ...