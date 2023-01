Harry a William | “Uno dei tuoi figli finirà come me”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il principeha espresso preoccupazione per il futuro dei suoi nipoti, ovvero per inati dal matrimonio tra il principee la moglie Kate Middleton. Il duca di Sussex ha parlato della questione, che riguarda soprattutto la principessa Charlotte e il principe Louis, in un’intervista al Telegraph. Il principe ha anche affermato che tutti i suoi sforzi mirano ad evitare che anche loro possano soffrireha fatto lui. Il libro-bomba del principe– Spare – ha disseminato diverse rivelazioni scottanti che non avranno reso felice la Famiglia Reale inglese. Nonostante tutto, però, il duca di Sussex continua ad aggiungere carne al fuoco. Così nel corso delle ultime interviste rilasciate per presentare la sua autobiografia, ha fatto altre dichiarazioni importanti. AnsaIl secondogenito ...

Agenzia ANSA

Come nel caso del litigio scoppiato per la decisione didi sposare Meghan Markle in cuilo prese e lo buttò a terra. E tutti questi episodi per Lapo Elkann, che di bufere e polemiche ...Il libro - bomba sfonda il tetto record delle 400mila copie vendute in un giorno. Il duca di Sussex: 'Ho usato la metà del materiale'. C'è aria di sequel. Ma secondo fonti vicine ai reali scoppierà la ... Harry, avrei materiale per un altro libro specie su William - Mondo Il Principe Harry è sempre più sul piede di guerra. Dopo aver pubblicato l'autobiografia bomba Spare, il figlio di Lady Diana e del Re Carlo potrebbe… Leggi ...Di Deborah Bonetti LONDRA Il libro del principe Harry, che questa settimana ha fatto traballare la famiglia reale con rivelazioni esplosive, sarebbe stato ’annacquato’ e ridotto della metà. Il secondo ...