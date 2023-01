Ha maltrattato piccioni sul set Il regista Michael Bay a processo in Italia

ilGiornale.it

...si ispira a una storia vera e porta sul piccolo schermo il libro Meno Dodici di Pierdante... a chi come primario hasenza pietà. Contro tutto e tutti, Andrea si impegna come non ...... prendendo duecon una fava. Sabato 9 luglio ha infatti postato su TikTok e Instagram un ... esplicitato anche dal testo che accompagna il video: "nessuno bambino è statoper la ... "Ha maltrattato piccioni sul set". Michael Bay a processo in Italia Secondo l'accusa, nata da una denuncia di un vigile urbano, sul set del film 6 Underground girato in Toscana e Lazio nel 2018, sarebbero stati maltrattati dei piccioni, lanciati contro un'auto a tutta ...