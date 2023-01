Guardate le facce Il Milan atterra a Riad | drammatico sospetto | cos' è successo sull' aereo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Non è un bel momento per il. Fuori dalla Coppa Italia per mano del Torino (in 10), due pareggi consecutivi in campionato per 2-2 (rimontato dalla Roma, in rimonta contro il Lecce), molti giocatori chiave in crisi (Giroud e Theo Hernandez stanchissimi dopo il Mondiale, Leao tornato discontinuo, Tomori e Kalulu spaesati in difesa e Maignan ancora fuori a lungo), lo stesso mister Pioli improvvisamente in confusione. I rossoneri arrivano all'appuntamento con la Supercoppa italiana contro l'Inter in Arabia Saudita senza molte certezze, e lestanche e frastornate dei giocatori e dell'allenatore all'aeroporto disembra essere tutto un programma. Subito dopo la faticosa trasferta di Lecce (seguita al ritiro "punitivo" diello), ilè volato in Arabia con il morale a ...