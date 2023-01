Grumello | si ribaltano con l’auto | paura per quattro ventenni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 gennaio 2023)del Monte. Un grandissimo spavento, ma per fortuna niente di grave per ia bordo di una Volkswagen T-Roc che si è ribaltata poco prima dell’alba di domenica 15 gennaio adel Monte. L’incidente attorno alle 5 del mattino lungo via Lega Lombarda, la strada che costeggiastrada A4. Secondo una prima ricostruzione i giovani, tre ragazzi di 25 anni e una ragazza di 23 residente in zona, stavano rientrando a casa dopo aver trascorso insieme il sabato sera: per cause ancora in fase di accertamento il giovane al volante ha perso il controllo della vettura, sbandando e finendo in una sorta di fossato a bordo strada, fermando la propria corsa contro un pilastro. Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza e di un’automedica, insieme ai carabinieri e ai vigili del ...