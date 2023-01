Greta Thunberg sgomberata dalla polizia | il video dei Fridays for Future spintonati dalla polizia in Germania

(Di domenica 15 gennaio 2023) Continuano le tensioni a Luetzerath, in, dopo che migliaia di attivisti per il clima si sono dati appuntamento in segno di protesta contro l’ampliamento della locale miniera di carbone. Oggi è stata coinvolta dagli scontri con le forze dell’ordine anche. In undiffuso sui social si vede la leader degli ambientalisti, circondata da altri attivisti deifor, che viene spintonatatedesca, nel tentativo di sgomberare il gruppo dall’area.Twitter/Joanie Lemercier L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

