Greta Thunberg portata via (con la forza) dalla polizia durante le proteste contro le miniere di carbone in Germania

è stata portata via dalla polizia durante le proteste contro la miniera di carbone a Lützerath in Germania . Il video diventato virale su twitter ha mostrato dozzine di poliziotti ...è spuntata anche oggi a sorpresa nei pressi del sito di Luetzerath, in Germania, per protestare contro lo sgombero in corso per la miniera di carbone. Lo ha confermato all'ANSA la ... Greta Thunberg sgomberata dalla polizia: il video dei Fridays for Future spintonati dalla polizia in Germania Greta Thunberg è stata portata via dalla polizia durante le proteste contro la miniera di carbone a Lützerath in Germania. Il video diventato virale su twitter ha ...In Germania, lo sgombero del borgo degli attivisti di Luetzerath si è concluso, ad eccezione del tunnel in cui ancora si trovano due militanti.