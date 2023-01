Greta Thunberg portata via con la forza dalla polizia alla miniera di Lutzerath

la Repubblica

La polizia tedesca ha allontanato dal sito della miniera di carbone a cielo aperto. L'attivista svedese per il clima oggi si è presentata a sorpresa sul sito del villaggio abbandonato dove ieri aveva partecipato alle proteste. Gli agenti, al lavoro da mercoledì sul sito, hanno portato via dalla polizia tedesca Greta Thunberg. Non è chiaro se l'attivista svedese sia stata arrestata come riferisce la Bild. L'attivista climatica Greta Thunberg, presente anche oggi, 15 gennaio, alle proteste contro lo sgombero del villaggio di Luetzerath, in Germania, per far spazio all'allargamento di una miniera di carbone.