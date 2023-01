Greta arrestata dalla polizia tedesca | protestava contro l’ampliamento di una miniera di carbone

(Di domenica 15 gennaio 2023)Thunberg è statadurante la protestal’allargamento delladi lignite nel villaggio di Lutzerath. Lo riferisce la Bild, secondo cui l’attivista svedese è stata portata via da due agenti, senza che venisse ammanettata. Le autorità di Berlino hanno accelerato negli ultimi giorni le attività di sgombero del villaggio, dove si erano accampati circa una trentina di militanti ambientalisti. Ieri, parlando nel villaggio che le autorità stanno cercando di sgomberare,ha detto che “la Germania si sta mettendo in imbarazzo” e ha aggiunto: “Penso che sia assolutamente assurdo che questo stia succedendo nel 2023”. “Continuiamo a distruggere i nostri habitat naturali e a discriminare e opprimere la gente – ...

