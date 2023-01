Grande Fratello Vip | Dana | Nicole e Nikita | chi sarà eliminata? I sondaggi

(Di domenica 15 gennaio 2023) Parliamo di. Chila nuovadella settima edizione delVip? In nomination sono finiteSaber,Murgia ePelizon. Chi uscirà? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’) ed isembrerebbero essere tutt’altro chiari: ad avere la peggio potrebbe essere unaMurga eSaber. Vi ricordo che in Casa ci sono ancora ben due biglietto di ritorno. Il cast ...

Fanpage.it

... guarda le foto dal set CHE BACI! Carolina Marconi e Alessandro Tulli, amore ad alta quota BALLETTI SEXY Al 'Vip' le ragazze si scatenano OVER 50 MOZZAFIATO Emanuela Folliero, fisico ...La settima edizione delVip tornerà in onda domani, lunedì 16 gennaio 2023 su Canale 5 con una nuova e imperdibile puntata. Nell'attesa, Elenoire Ferruzzi ha rilasciato un'intervista ai microfoni del ... Dana Saber insulta Giaele De Donà in arabo, la traduzione: In nome di Allah, mi farà il malocchio Elenoire Ferruzzi cambia il suo pensiero su Daniele Dal Moro dopo il Gf Vip e critica Edoardo Tavassi. La settima edizione del Grande Fratello Vip tornerà in onda domani, lunedì 16 gennaio 2023 su Can ...Tutti conosciamo bene il ballerino di Amici Andreas Muller, ma chi è suo fratello Daniel I due sono inseparabili e negli ultimi giorni Andreas ha parlato molto della malattia e della storia del frate ...