Grande Fratello Vip | Antonino Spinalbese torna nella Casa e fa pace con Giaele De Donà

(Di domenica 15 gennaio 2023) Leggi Anche 'Vip', dopo la lite con Daniele Dal Moro Oriana Marzoli si allea con Wilma Goich In pausa dal gioco per motivi di salute -aveva abbandonato ...

Per la prima volta alVip i concorrenti si sono messi alla prova partecipando a un evento speciale : Cena con Delitto : feste con indagini simulate per risolvere i crimini inscenati, in questo caso, dalla ...Leggi Anche 'Vip', dopo la lite con Daniele Dal Moro Oriana Marzoli si allea con Wilma Goich In pausa dal gioco per motivi di salute - Antonino Spinalbese aveva abbandonato temporaneamente il gioco ...Instagram Tra i reality di maggior successo troviamo, senza nessun dubbio, il Grande Fratello; quest’anno siamo arrivati alla settima edizione dei vip e, numeri alla mano, è ancora una volta uno dei ...L'hair stylist era stato costretto ad abbandonare momentaneamente il reality il 31 dicembre per problemi di salute ...