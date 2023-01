Adnkronos

... ha sempre incoraggiato l'attuale. E, come tutti noi di Forza Italia, ritiene ... Lo dichiara in una nota il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio. "L'obiettivo ...... il governatore del Veneto che parla al Corriere della Sera: "Questoha l'occasione di ... Ieri era arrivato lo stop dal ministro delle Esteri Antonio: "L'Italia non deve essere divisa" e ... Governo, Tajani: "Sostegno leale di Forza Italia, avanti 5 anni" Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...(Adnkronos) – “Nessuno può mettere in dubbio il sostegno, leale e determinato di Forza Italia al governo di centro-destra eletto liberamente dai cittadini italiani. Il Presidente Silvio Berlusconi, fo ...