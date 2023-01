Governo | primo compleanno da presidente del Consiglio per Giorgia Meloni Rpt

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) -dadelper. La premier compie oggi 46 anni, essendo nata a Roma il 15 gennaio del 1977. Una ricorrenza destinata sicuramente a rimanere impressa nella memoria personale, considerando anche la circostanza che è la prima premier ad essere approdata a palazzo Chigi. Anche in passato non sono mancati momenti ugualmente significativi.era infatti vicedella Camera quando nel 2007 festeggiò i **30** anni, mentre il 15 gennaio di due anni dopo, a **32**, ricopriva il suoincarico dicome ministro della Gioventù. Pochi i particolari su come ildeltrascorrerà ...

Adnkronos

Inoltre ilcittadino punta il dito contro la legge di bilancio delaccusata di non dare risposte alla criticità del settore sanitario. Parole che hanno suscitato però la reazione di ...... di cui è stato ila denunciare le anomalie dei pagamenti. La sua lotta contro il malaffare ... Parlai con Scura, che era il commissario del. Dapprima fu incredulo, poi venne a Reggio e mi ... Governo, primo compleanno da premier per Giorgia Meloni Meloni era infatti vicepresidente della Camera quando nel 2007 festeggiò i **30** anni, mentre il 15 gennaio di due anni dopo, a **32**, ricopriva il suo primo incarico di governo come ministro della ...Il premier Meloni cita Garibaldi in videocollegamento con la kermesse di Fdi a Milano, facendo il punto sui primi 100 giorni di governo. “Sarà un periodo complesso, ma questo scenario carico di crisi ...