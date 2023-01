Governo | gli auguri social di La Russa a Meloni | ' buon compleanno presidente'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Viaggiano anche suiglideldel Senato, Ignazio La, al premier Giorgia, che oggi compie 46 anni. "@Giorgia", scrive la seconda carica dello Stato in un tweet correlato da una foto che li ritrae sorridenti insieme.

La Svolta

'La prima cosa che ho fatto stamattina è stata mandareauguri di buon compleanno a Giorgia Meloni'. Così Matteo Salvini ha aperto il suo intervento al ...le polemiche sulle tensioni dicon ......del premier a quegli alleati che sembrano remare contro l'orizzonte di cinque anni del... Anche solo per cercare di non commetterestessi errori. Giuseppe De Lorenzo, 15 gennaio 2023 Ultimo'ora: Governo: gli auguri social di La Russa a Meloni, 'buon ... Il governo del Perù, attraverso un decreto, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle proteste che si stanno intensificando in tutto il paese. I sostenitori del presidente deposto si stanno ...Nel palazzo di Regione Lombardia sabato il governo ha provato a fare quadrato, professando a parole compattezza e unità d’intenti, dopo le frizioni e le tensioni palesate anche dal ministro Francesco ...