Governo | Fini | ' in coalizione e alla vigilia di regionali fibrillazioni inevitabili'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Qualche scoglio nella navigazione c'è, lein undisono, anche perché siamodi un turno elettorale amministrativo che coinvolge Lazio e Lombardia. È un test politico, Lega e Forza Italia hanno bisogno di alzare una bandiera, di far vedere ai rispettivi elettori ci siamo. Il tema delle accise era un'occasione da cogliere, poi anche Forza Italia ha capito che impiegare dieci miliardi per mantenere lo sconto che aveva fatto Draghi era un lusso che l'Italia non si poteva permetterefine stanno evaporando anche le effervescenze". Lo ha affermato Gianfranco, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.

