WIRED Italia

Dopo il successo alla Festa del Cinema di Roma, dal 16 gennaio 2023 arriva in sala 'Tel Aviv', documentario scritto e diretto da Giovanna Gagliardo, prodotto e distribuito da Luce Cinecittà. Nato da un'idea della stessa regista con la collaborazione di Fabiana Magrì, si ...In Italy, the school day is spent in the same chair fromuntil one returns home. In Finland,... Sicily is a fantastic place, with nice people,food, sun, when they don't delve into it and ... Good Morning, Vietnam: quando ci fece scoprire Robin Williams Scatterà il 14 gennaio la centesima edizione del Salone dell’Auto di Bruxelles, il primo grande Motor Show dell’anno che apre la stagione delle novità legate al mondo automotive diventando di… Leggi ...Dopo il successo alla Festa del Cinema di Roma, dal 16 gennaio arriva in sala 'Good Morning Tel Aviv', documentario scritto e diretto da ...