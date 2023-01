OA Sport

...eventi - Cannes è stata dichiarata 'Miglior destinazione mondiale per festival ed eventi' ai... vanta il 1°della Costa Azzurra, l'Old course, e ha una vocazione per l'arte e la storia con ...Su Sky e in streaming su NOW, oltre 35 tornei live a stagione: i 4 Major con Augusta Masters, PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship, ilChampionships - Dell ... Golf, DP World Tour: l'Europa continentale termina in crescendo e si aggiudica l'Hero Cup I golfisti del DP World Tour si mettono alle spalle il torneo a squadre voluto dal capitano della Ryder Cup Luke Donald. Questa mattina si sono disputati i match play singoli con l’Europa continentale ...Il grande golf torna protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Da oggi, giovedì 12 gennaio, al 206 del telecomando Sky e in streaming su NOW, si è acceso un canale interamente dedicato: Sky Sport Go ...