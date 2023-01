Goleada Atalanta | tutte le vittorie più larghe in Serie A

(Di domenica 15 gennaio 2023) LaA da sempre esempio perfetto di tattica è riconosciuta come un campionato votato alla difesa piuttosto che all’attacco, ma spesso ha saputo sorprendere con delle goleade indimenticabili passate alla storia. Ultima tra le tante quella dell’che ha giganteggiato contro la Salernitana, vincendo 8-2 grazie ad una filosofia di gioco votata alla costruzione e all’attacco, piuttosto che alla più classica difesa e ripartenza. Brillanti i vari Boga, Lookman, Koopmeiners, giocatori sui quali la Dea ha voluto scommettere e li ha visti crescere sempre più. FOTO GETTY – Koopmeiners LookmanGoleade storiche inA: Inter regina Mai fino ad ora l’aveva fatto 8 gol in campionato: un record assoluto che riporta al 14 aprile del ’96, anno in cui altri nerazzurri, quelli ...

Tuttosport

Calcio 2022 - 2023 Serie A Tabellino partita- Salernitana Squadra in casaSquadra avversaria Salernitana Unaorobica, una figuraccia granata, una decisione che pare inevitabile: Nicola, l'allenatore della Salernitana che ha accettato il '3 contro 3' con l'...Vittoria inper i ragazzi di Gasperini che spazzano via la squadra di Nicola in un match a senso ... Atalanta travolgente, goleada alla Salernitana: a Bergamo finisce 8-2 Goleada dell'Atalanta al Gewiss Stadium contro la Salernitana. La Dea aggancia la Lazio a 34 punti, a -3 da Juventus e Inter. La Salernitana resta invece a 18 punti. Di seguito la classifica aggiornat ...Atalanta-Salernitana: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ...