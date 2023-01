Gli attivisti imbrattano un' altra opera d' arte | il blitz a colpi di vernice a Milano | GUARDA

(Di domenica 15 gennaio 2023) Duedi Ultima Generazione, una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 38 anni, hanno imbrattato con lagialla la celebre scultura del 'Dito' di Maurizio Cattelan in Piazza Affari a. Nel corso del, durato in tutto una decina di minuti, i due giovani hanno prima sporcato la base della scultura che si trova proprio davanti alla Borsa di, poi hanno lanciato dei palloncini, contenenti sempre dellagialla, sulla scultura. I duehanno anche discusso con un gruppo di turisti, iscritti al Fai, che hanno criticato la loro azione dimostrativa contro la finanza. Dopo una decina di minuti sono arrivate alcune volanti della polizia e hanno portato i due giovani in Questura per essere identificati.

