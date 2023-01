Giustizia | Costa | ' per modifiche si poteva intervenire in Dl Rave'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Valuteremo le proposte del Governo con attenzione, ma un quesito sorge spontaneo. Se erano così urgenti queste, perché non le hanno fatte nel decretodove sono intervenuti sulla Cartabia prima che entrasse in vigore? O hanno sbagliato a valutare l'impatto delle norme o, parimenti g, una parte della maggioranza si attiva solo su sollecitazione di giornali che campano sulle inchieste, dell'Anm o di procuratori mediatici". Lo afferma Enrico, deputato di Azione e presidente della Giunta delle Autorizzazioni della Camera. "Ps: quando venne approvata la legge Cartabia, Fdi .aggiunge- non la votò, ma una delle poche cose che apprezzò fu l'estensione della perseguibilità a querela (si leggano i resoconti del Senato)”.

la Repubblica

...difende l'ex Guardasigilli Marta Cartabia e accusa la maggioranza di "cedere al richiamo del giustizialismo più sfrenato". Lei è sempre stato dalla parte della ex ministra della. ......dal 18 al 25 gennaio e che quest'anno ha per tema 'Imparate a fare il bene cercate la' e ... 'Liberarsi dagli attaccamenti del proprio io e saper farsi da parte, ma è molto importante: è ... Costa (Azione) difende Cartabia: "Contro la sua legge si sta saldando il fronte forcaiolo della maggioranza" Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Valuteremo le proposte del Governo con attenzione, ma un quesito sorge spontaneo. Se erano così urgenti queste modifiche, perché non le hanno fatte nel decreto Rave dove s ...L'esponente del Terzo Polo attacca via Arenula: "Nel decreto Rave c'era già la proroga di due mesi della riforma penale di Cartabia, ma ...