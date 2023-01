Giustizia | Antoniozzi | ' parole Nordio rassicuranti ma M5S taccia dopo ok a riforma Cartabia'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni del ministroe del sottosegretario Del Mastro sulle modifiche allarelativamente ad alcuni reati di mafia sonoma è opportuno che i Cinquestelleno: quellal'hanno votata loro in Parlamento, mentre Fdi disse no". Lo afferma Alfredo, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Sui reati di mafia -aggiunge- saremo durissimi come è nello spirito e nella tradizione di Fratelli d'Italia ma le lacrime di coccodrillo di chi quelle norme le ha votate servono a poco. Faremo altre riforme dellache contemplino garanzie per i cittadini, trasparenza nei meccanismi giudiziari e certezza della pena, soprattutto sui reati gravi. Crediamo di poter rappresentare sia le ...

Era l'8 gennaio 1993 quando venne assassinato Beppe Alfano. Oggi, a 30 anni dalla tragica morte del giornalista e sindacalista messinese per mano della mafia, in molti hanno deciso di onorare il suo r ...