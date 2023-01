Giulio Regeni oggi avrebbe compiuto 35 anni | la torta del non compleanno della madre

(Di domenica 15 gennaio 2023)35. La mamma Paola Deffendi ricorda ildel figlio ucciso in Egitto nel 2016 pubblicando su Twitter il disegno di unaa tre piani con su scritto "Non". In cima la scritta "35" e subito sotto la richiesta di "Giustizia" e "Verità". Laè gialla, il colorebattaglia simbolo che chiede a tutti l’impegno per avere la verità sulla morte del giovane ricercatore friulano, torturato in Egitto settefa.

Adnkronos

E' il contenuto di un tweet di Paola Deffendi, mamma di, nel giorno in cui il giovane ricercatore, ucciso in Egitto, avrebbe compiuto 35 anni. La mamma diritwitta anche il ...E' il contenuto di un tweet di Paola Deffendi, mamma di, nel giorno in cui il giovane ricercatore, ucciso in Egitto, avrebbe compiuto 35 anni. La mamma diritwitta anche il ... Regeni, la mamma su Twitter: "Torta del 'non compleanno', giustizia e verità" BRUXELLES - "Oggi Giulio Regeni avrebbe compiuto 35 anni. Sette anni fa, mentre studiava in Egitto, è stato rapito e ucciso. Il Parlamento europeo non si ...La presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola, posta un ricordo di Giulio Regeni nel giorno del suo compleanno: "Continueremo a cercare verità e giustizia" ...